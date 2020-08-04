Balalı kadınlar üretiyor Türkiye kazanıyor

Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı ortak projesi olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Yeşil Ekonomi Yolunda Bala'lı Kadınlar Üretiyor Türkiye Kazanıyor" Projesi ile ilçede kurulan ve 35 Balalı Kadının iş imkânı bulacağı Tekstil Atölyesinde görev alacak emekçi kadınlar ile bir araya gelindi. Yeşil enerji kullanılan atölyede Balalı kadınlar istihdam edilerek, ilçede refahın artışına katkı sağlanması hedefleniyor. Öte yandan tekstil atölyesinde kullanılacak iplik, ilçede yetiştirilen akkaraman koyunundan elde edilecek. Atölyede tüketilecek enerji ise kurulacak güneş enerjisi sisteminden elde edilecek. Projenin ilçede fark oluşturması ve model olması hedefleniyor. Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran atölyenin son durumunu inceledi. Buran, "Emek veren proje ekibimize teşekkür ediyoruz. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.