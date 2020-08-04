Başkan Altınok huzurevinde bayram eğlencesine katıldı

Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevinin bahçesi bayram eğlencesi için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına göre hazırlanırken, programda her bir yaşlının maskesini takmasına da özen gösterildi. Alana kurulan ses sistemi ile de yaşlılar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Altınok, "Yaşlılarımızın sofrasında kuş sütü bile olacak. Gıdalar için en kaliteli malzemeler kullanılacak. Yaşlılarımıza bunu yaptığımız zaman belediyemize bereket geliyor, nitekim bereket geldi de. Ankara'nın en borçlu belediyesiydik, en fazla faiz ödeyen belediyesiydik. Ama şu anda en itibarlı, ekonomik olarak en rahat ve en çok yatırım yapan belediyeyiz. Milli piyangodan ya da şans oyunlarından para çıkmadı. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Burada verilen her şeyi Rabbim bize misliyle geri veriyor" dedi.