Çeşnigir Köprüsü’ne ziyaretçi akını

turizme kazandırılan Selçuklular Döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşlardan ilgi gördü. Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü, görsel güzelliği ve doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Asırlara meydan okuyan köprü, Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılmasının ardından kısa sürede bölgenin göz bebeği haline dönüştü. Kurban Bayramı tatilinde de hem Kırıkkale'den hem de çevre illerden günübirlik olarak buraya gelen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Doğal güzelliğinin yanı sıra bölgenin tarihi zenginliği ile bütünleşen ve kısa süre önce ziyarete açılan Cam Seyir Terası da gelenlerden tam not alıyor. Aile ve arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, tarihi yerde fotoğraf çektirerek anı da ölümsüzleştiriyor.