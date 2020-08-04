Gençlerbirliği artık nobre’ye emanet

F.BAHÇE forması ile başladığı Türkiye serüveninde Beşiktaş, Kayseri, Mersin İY, Erzurum ve G.Birliği formaları da giyen ve Türk vatandaşı olan Mert Nobre teknik direktör olarak yoluna devam edecek. Futbolu Başkent ekibinde bırakan 39 yaşındaki çalıştırıcı Akhisar ve Hatayspor'da yardımcı antrenör olarak teknik adamlık için ilk adımı atmıştı. Oyuncu olarak 209 Süper Lig maçına çıkan ve 109 gol atıp 31 kez de asist yapan Brezilyalı, artık teknik adam olarak futbolu bıraktığı G.Birliği'nde başarı arayacak... Süper Lig'de sezonu Hamza Hamzaoğlu ile tamamlayan topladığı 36 puanla 12. olan kırmızı-siyahlılarda yönetim Hamzaoğlu'na veda etmişti. G.Birliği Başkanı Murat Cavcav da yeni teknik adamlarını A Spor ekranlarında değerlendirdi... Cavcav taraftardan destek isterkensözleriyle camiaya seslendi.