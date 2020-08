Müzmin hastalığı olan gençler anne babasına ıhtıyaç duyuyor

Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demet Can, gençlerin yaşadıkları zorlukların üstesinden tek başlarına gelmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak çoğu gencin anne baba desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Prof. Dr. Demet Can, zorluklardan birinin de müzmin hastalıklar olduğunu söyledi. Can, "Çocukluktan gençlik dönemine geçişte müzmin (kronik) hastalıklar açısından psikolojik, tıbbi ve eğitim ihtiyaçları artar ve gençlerin gelişimlerine uygun bir şekilde planlanması gereken karmaşık bir süreç başlar. Astım, bahar nezlesi gibi alerjik hastalıklar yaşamın bu döneminde en sık görülen müzmin hastalıklar. Alerjik hastalıkları ile güvenle başa çıkmak için artık aileler bir adım geri çekilmeli, gençlerin hastalıkları hakkında gerekli bilgi ve becerileri öğrenmeleri desteklenmelidir. Ancak bu dönemde gençler sıklıkla kendilerini müzmin hasta olarak görmekten hoşlanmazlar ve bu nedenle kontrole gitmeyi reddederek tedavilerini aksatabilirler. Bilhassa astımlı çocuklar astım ilaçlarını kullanırken arkadaşları tarafından görülmekten, bağımlı gibi değerlendirilmekten çok çekinirler. Aynı şekilde toplum önünde hapşırmak, ikide bir burnunu silmek ve kaşınmak onları utandırabilir. Hastalıkları dost olmaya çalışacakları yerde ya düşman olurlar ya da hastalıklarını görmezden gelmeyi seçerler" diye konuştu.