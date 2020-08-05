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’dan afetlere karşı tatbikat çağrısı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
AFET anına hazır olmak, olası zararlardan korunma adına, hayati önem taşıyor. O ana hazırlayan doğru davranış şekillerini kazanmak ise ancak sık uygulamalarla mümkün oluyor. Afetlere Hazırlık Yılı, onuncu temasında 'Afet Anı ve Tatbikatlar' konusuna odaklanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu ayda vatandaşlara olası bir afetteki doğru davranış şekillerini, aile afet planını ve tahliye planlarını tatbik etme çağrısı yapıyor. AFAD, afet anına uygulamalı hazırlık yapmaya davet ediyor.
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AFAD’dan afetlere karşı tatbikat çağrısı
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