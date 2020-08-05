Lafa değil icraata bak!

Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret eden İlhan Parlak, minik futbolcularla tek tek ilgilendi. Futbolcuların antrenmanına katılan Parlak, miniklerle çift kale maç yaptı. İlhan, maç esnasında sık sık futbolcuları uyararak tecrübelerini aktardı. Ziyaretle ilgili İlhan, "Türk futbolu maalesef son dönemde alt yapılardan futbolcu çıkaramıyor. Bu da ekonomik olarak futbol endüstrisine olumsuz yansıyor. Bu anlamda ciddi ve hızlı adım atmak zorundayız. Bu sorunun en önemli çözümü altyapılara gereken değeri vermekle olacak" diye konuştu.

'MADDİ MANEVİ DESTEK VERECEĞİM'

Futbola adım attığım Yerköyspor kulübü altyapısındaki çocukları görünce mutlu olduğunu söyleyen İlhan, "Bu çocuklara gereken değeri verirsek Türk futbolu kazanacaktır. Ben bu konuda her türlü maddi manevi desteği vermeye devam edeceğim. Buradan diğer futbolcu kardeşlerime bir çağrım olacak. Gelin elimizden geldiğince altyapılara destek verelim. Hiçbir şey yapamıyorsak çocukları ziyaret edersek onlara vereceğimiz manevi destek her şeyin üzerinde olacaktır. Onlara vizyon kazandırma yönünde büyük adım atmış olacağız" dedi.



GELEMEZSE GÖRÜNTÜLÜ ARIYOR

YERKÖYSPOR Futbol Şube Sorumlusu Muammer Benli ise; "İlhan Parlak, Yahyalı'nın Kayseri'nin ve ülkemizin önemli bir değeri. Futbolu ile herkesin takdirini kazanmış bir futbolcu. Bugüne kadar akademimize verdiği maddi desteğinin yanısıra manevi desteği ile her zaman yanımızda oldu. Bizzat gelemediği zamanlar görüntülü görüşme yolu ile çocuklarımızla periyodik olarak görüşmeler yaparak onları yalnız bırakmadı. Çocuklarımıza vizyoner bakış sağlama yolunda büyük katkıları oldu. Çocuklarımız İlhan ağabeylerini çok seviyorlar. Bu ilgisi, bu yaklaşımı altyapılarımızı güçlendirecektir" dedi.