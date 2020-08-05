Mamak’ta ‘Kapımda Spor Coşkusu’ vardı

MAMAK Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mahalle oyunlarını "Kapımda Spor Coşkusu" etkinliği kapsamında günyüzüne çıkardı. Gülveren Arif Yıldız Koşu Yolu'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istop oyununa kadar birçok etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçirdi. Mamak Belediyesi antrenörlerinin oluşturduğu takımlarla gerçekleşen yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken kazanan dostluk oldu. Etkinlik sonrası çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Gelişen teknolojiyle birlikte yaşam koşulları sürekli değiştiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu sebeple çocuklarımızı sokak oyunlarından uzak büyüyor. Bunun önüne geçmeliyiz" dedi.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Belediyenin bu kültürü sürdürmesini görev olarak gördüğünü söyleyen Köse, "Çocuklarımızı sokak oyunları keyfini yaşamaları, takım ruhu edinebilmeleri, birlikte hareket edebilmeleri, sosyal iletişimlerinin kuvvetlenmesi için eğlenceli bir etkinlikle onları bir araya getirdik. Pandemi döneminde güzel havanın tadını çıkarmalarına vesile olduk" ifadelerini kullandı.