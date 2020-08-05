Nobre: çok mutluyum

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum" dedi. Başkent ekibinin taraftarlarına seslenen Nobre, "Son dönemler çok iyi değildi, zorlu geçti. Taraftarın desteği çok önemli. Beraber güçlü olacağız. Gençlerbirliği her zaman iyi takım kurmuştur. Zor maçlar bizi bekliyor. Umarım eski Gençlerbirliği'ni taraftarlara gösteririz" ifadelerini kullandı. Kendisi için futbolcunun yaşının önemli olmadığını vurgulayan Nobre, oyuncunun performansının daha önemli olduğunu belirtti.



FUTBOLCULUKTAN DAHA ZOR

Nobre, Türkiye'de bir çok takımda futbol oynadıktan sonra önceki sezon Gençlerbirliği'nde futbolculuk kariyerini sonlandırıp Akhisarspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın davetiyle yardımcı antrenör olan Nobre, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolculuk ile antrenörlük arasında çok fark olduğunu ifade etmişti: "Futbolcu olmak kolaydı, hoca olmak biraz daha zor gibi... Şimdi 24 saat takımı, idmanları düşünüyorsun. Futbolcuyken sadece antrenman yapıp dinleniyordum."

"Brezilya'dan teklif geldi "

NOBRE, daha önce de kariyeri sonrası Türkiye'de antrenörlük yapmak istediğini anlatmıştı: "Ülkem Brezilya'dan bir kaç takımdan antrenörlük teklifi geldi ama ben Türkiye'yi seçtim. Kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum. Sadece ben değil çocuklarım ve eşim de Türk bana göre. Türkiye benim evim, Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Mehmet hocayla Erzurumspor'da bir yıl birlikte çalıştık, şampiyon olduk o zaman şampiyon oyuncuydum. İnşallah Akhisarspor'da da şampiyon hoca olacağız." Bu açıklama sonrası görevden ayrılan ikili, Hatay'a geçip şampiyon oldu.



Bu sezon moda 'sıfır' hocalar

PANDEMI sonrası ciddi bir gecikmeyle tamamlanan Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi ilginç teknik adam değişiklikleri yaşanıyor. Keçiörengücü, 37 yaşındaki İlker Püren'i göreve getirdi. Daha önce 1. Lig'de önemli hocalarla çalışan Püren, ilk teknik adamlık deneyimini Keçiörengücü'nde yaşayacak. Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor da Hüseyin Çimşir'in yerine son haftalarda görev yapan ve Türkiye Kupası kazanan takımın teknik patronu olan Eddie Newton da gelecek sezon ilk teknik direktörlük deneyimini Karadeniz kulübünde yaşayacak.