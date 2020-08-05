OSİAD Başkanı Ekinci’den mesleki eğitim vurgusu

Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, iş gücü piyasasında arz-talep uyumsuzluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki herkes kendisini masa başında hayal ediyor. Oysa tezgah başında çalışacak elemana da ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır mesleki eğitim sorunu yaşandığını, bununla birlikte milyonlarca gencin üniversite kapılarına yığıldığını bildirdi.Mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu yıllardır dile getirdiklerini anımsatan Ekinci, "Meslek liseleriyle ilgili ön yargılı kabullerden dolayı buralara yönelim arzu edilen seviyelere ulaşmıyor. Biz, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ülkemizde ne yazık ki herkes kendisini masa başında hayal ediyor. Oysa tezgah başında çalışacak elemana da ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.