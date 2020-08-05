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Pursaklar’da sorunsuz geçti

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Pursaklar’da Kurban Bayramı sorunsuz geçti
PURSAKLAR'DA vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesiz girişe izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu. Hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, üst düzey güvenlik önlemleri, mescid, 1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmiş ses sistemleri ulaşılabilirliğin kolaylaştırıldığı, kurbanlık poşetleri ile etlerin temiz ve hijyenik bir şekilde paketlenmesiyle birlikte bayramın birinci günü kesim işlemlerini tamamlayan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara koronavirüs tebdirlerini de elden bırakmadan hijyenik bir ortamda coşkulu ve keyifli bir bayram yaşattı.
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Pursaklar’da Kurban Bayramı sorunsuz geçti
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