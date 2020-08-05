Pursaklar’da Kurban Bayramı sorunsuz geçti

PURSAKLAR'DA
vatandaşlar
Kurban
Bayramı namazını
eda ettikten
sonra sabahın
erken saatlerinde
Pursaklar
Belediyesi Kurban
Satış ve Kesim Alanına gelerek belediye
ekiplerinin ateş ölçümünün ardından
alana alındı. Maskesiz girişe izin verilmezken,
kesim randevusunu bekleyenler için
de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar
oluşturuldu. Hijyenik modern kesim
üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi,
üst düzey güvenlik önlemleri, mescid,
1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli
akışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmiş
ses sistemleri ulaşılabilirliğin kolaylaştırıldığı,
kurbanlık poşetleri ile etlerin
temiz ve hijyenik bir şekilde paketlenmesiyle
birlikte bayramın birinci
günü kesim işlemlerini tamamlayan
Pursaklar Belediyesi,
vatandaşlara koronavirüs
tebdirlerini de elden
bırakmadan hijyenik
bir ortamda
coşkulu ve
keyifli bir
bayram
yaşattı.