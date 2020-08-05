Pursaklar’da Kurban Bayramı sorunsuz geçti

vatandaşlarKurbanBayramı namazınıeda ettiktensonra sabahınerken saatlerindePursaklarBelediyesi KurbanSatış ve Kesim Alanına gelerek belediyeekiplerinin ateş ölçümünün ardındanalana alındı. Maskesiz girişe izin verilmezken,kesim randevusunu bekleyenler içinde sosyal mesafe kurallarına uygun alanlaroluşturuldu. Hijyenik modern kesimüniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi,üst düzey güvenlik önlemleri, mescid,1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenliakışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmişses sistemleri ulaşılabilirliğin kolaylaştırıldığı,kurbanlık poşetleri ile etlerintemiz ve hijyenik bir şekilde paketlenmesiylebirlikte bayramın birincigünü kesim işlemlerini tamamlayanPursaklar Belediyesi,vatandaşlara koronavirüstebdirlerini de eldenbırakmadan hijyenikbir ortamdacoşkulu vekeyifli birbayramyaşattı.