Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

serinlemek için göletegiren genç boğuldu.3 arkadaşıyla balık tutmakiçin OrhaniyeMahallesi'ndeki sulamagöleti yakınına gidenMücahit Türk (26),akşam saatlerinde serinlemekiçin gölete girdi.Bir süre sonra Türk'ünyardım çığlığını duyanarkadaşlarından birisuya girdi ancak arkadaşınıkurtaramayıncadurumu itfaiye, polisve sağlık ekiplerine bildirildi.Ankara BüyükşehirBelediyesi Su Altı AramaKurtarma Ekibi tarafındangöletten çıkarılan Türk'üncesedi, savcılık incelemesininardından KahramankazanHamdi Eriş Devlet Hastanesimorguna gönderildi. Türk'ünAnkara'da sanayi sitesinde lastiktamircisi olarak çalıştığı öğrenildi.