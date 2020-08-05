KAHRAMANKAZAN'DA
serinlemek için gölete
giren genç boğuldu.
3 arkadaşıyla balık tutmak
için Orhaniye
Mahallesi'ndeki sulama
göleti yakınına giden
Mücahit Türk (26),
akşam saatlerinde serinlemek
için gölete girdi.
Bir süre sonra Türk'ün
yardım çığlığını duyan
arkadaşlarından biri
suya girdi ancak arkadaşını
kurtaramayınca
durumu itfaiye, polis
ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi Su Altı Arama
Kurtarma Ekibi tarafından
göletten çıkarılan Türk'ün
cesedi, savcılık incelemesinin
ardından Kahramankazan
Hamdi Eriş Devlet Hastanesi
morguna gönderildi. Türk'ün
Ankara'da sanayi sitesinde lastik
tamircisi olarak çalıştığı öğrenildi.