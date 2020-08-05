Sulakyurt’ta KOVİD-19 tedirginliği

SULAKYURT ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'dan ilçeye gelen bir vatandaşın KOVİD-19 testinin pozitif çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından ilçe sakinlerine çağrıda bulunan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik "Ankara' da ikamet eden ve Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemize gelen bir vatandaşımızın Kovid -19 testi pozitif çıkmıştır. Bu vatandaşımızla teması olan, kronik rahatsızlığı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ederiz. Kovid - 19 hastalığı bulaşan kişilerde bir hafta (7 gün) geçmeden test sonuç vermemektedir. Şimdi yapılacak olan testler sizleri yanıltabilir, Beslenmenize dikkat etmeniz vücut direnci açısından çok önemlidir" ifadesini kullandı.

PANİK YAPMAYALIM ÇAĞRISI

Başkan Bildik "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımız kendilerini karantina altına alarak 112'yi aramaları ve kimseyle temas etmemeleri gerekmektedir. Kendini karantinaya alan, kronik rahatsızlığı olan, temaslı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tüm ihtiyaçları belediye ekipleri ve Sosyal vefa gurubu tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir olumsuzlukta belediyemiz (0318) 812 70 52 nolu telefonunu arayınız. Ayrıca sokağa çıkan vatandaşlarımızın maske takmaları zorunludur. Maske takmayanlara cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen kurallara ve uyarılara uyalım, uymayanları uyaralım, panik yapmayalım" diye konuştu.

HAKAN GÖKKAYA