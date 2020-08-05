Üreticiden tüketiciye doğrudan satış

üreticilerin bin bir emek vererek ürettiği sebze-meyveler doğrudan tüketici ile buluşuyor. Dalından koparılan ürünler Sincan Belediyesi aracılığıyla vatandaşın hizmetine sunuluyor. Sincan'da üreticiler tarlalarında, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve-sebzeleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Sincan'da haftanın 4 günü farklı mahallelerde hizmet veren 'Köylü pazarları' bu yıl da kurulmaya başlandı. Pazarlarda yok yok. Dalından koparılan sebze ve meyveler sofralara taşınıyor. Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda kurulan köylü pazarı sayesinde hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Komisyonsuz şekilde vatandaşa sunulan ürünlerin fiyatları da uygun. Üretici belgesi olan çiftçiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapacak