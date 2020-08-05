Yenimahalle’de tüm ekipler iş başında

Bayramı'nda Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları ile güven ve huzur içinde sona erdi. Başkentin en büyük ve en modern tesislerinden Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da bayramın ardından hummalı bir çalışma yapıldı. Bayram süresince kurulan 184 çadırda toplam 4 bin büyük baş ve 10 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan Yakacık'ta, Yenimahalle Belediyesi tam kadro görev yaptı. Temizlik görevlilerinin sürekli dezenfekte ettiği pazarda, vatandaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan kurbanlarını aldı ve kesti.Çadırların tamamının sökülmesinin ardından ise Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alana girerek gerek alt yapı gerek üst yapı çalışmalarını sürdürürken dezenfekte ett