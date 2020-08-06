‘Anna Karenina’ sanatseverlerle buluşuyor

DevletTiyatroları'nın 'Açık Hava Yaz Oyunları' uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da bir dünya klasiği olan 'Anna Karenina' adlı oyun sahnelenecek. Koronavirüs salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle 2 Temmuz Perşembe günü perdelerini açmış ve sahnelediği oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Projenin bu haftasında ise Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği 'Anna Karenina' Macunköy Yerleşkesi'nde perdelerini açacak. Lev Tolstoy'un yazdığı, i ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, 19. yüzyıl Rusya'sında toplumun kurallarının sorgulanacağı, zaman zaman da toplumun kurallarının bireyi sorgulayacağı, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan o büyük aşk hikâyesini anlatıyor. Oyun 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde akşam saat 21.00'de Macunköy Yerleşkesinde izlenebilecek.