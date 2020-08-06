Destek Eğitim Merkezleri’nin YKS başarısı

27-28 Haziran tarihinde yapılan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) katılan Yenimahalleli gençler, başarıyı Destek Eğitim Merkezleri ile yakaladı. Yenimahalle'de gençlere ve çocuklara kaliteli ve çağdaş eğitim hizmeti sunmak amacıyla ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, YKS'de başarı oranını yüzde 50'ye çıkardı. Pandemi nedeniyle Mart ayında okulların kapanması sonrasında soru çözümleri, online eğitimler ve özel eğitimlerle ilçede gençlere eğitim desteği sunan Destek Eğitim Merkezleri'nde, YKS sınavına hazırlanan 280 öğrencinin 150'si hedeflediği üniversiteyi kazanma başarısı gösterdi.