Engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Gölbaşı Belediyesi engelli sokak hayvanlarına tekerlekli sandalye ile hayata döndürdü. 4 Ağustos Engelli Köpek Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli dostları için tekerlekli sandalye üretti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında yürümekte güçlük çeken sokak köpeklerine portatif tekerlekli sandalye hizmeti sağlandı. Şimşek, "Sokak hayvanlarımız için yürüttüğümüz doğal yaşam alanı projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Şehir merkezinde bulunan tüm sokak hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına taşıyacak, hayvan sever vatandaşlarımızın rahatça onları ziyaret edebileceği bir alan oluşturacağız" dedi.