Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği
Gölbaşı Belediyesi engelli sokak hayvanlarına tekerlekli sandalye ile hayata döndürdü. 4 Ağustos Engelli Köpek Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli dostları için tekerlekli sandalye üretti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında yürümekte güçlük çeken sokak köpeklerine portatif tekerlekli sandalye hizmeti sağlandı. Şimşek, "Sokak hayvanlarımız için yürüttüğümüz doğal yaşam alanı projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Şehir merkezinde bulunan tüm sokak hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına taşıyacak, hayvan sever vatandaşlarımızın rahatça onları ziyaret edebileceği bir alan oluşturacağız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA