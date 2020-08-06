İstiklal Gazisinin eşine bakıcı şiddeti kamerada

Olay, 1 Ağustos'ta Etimesgut Eryaman'da bulunan Hediye Canefe'nin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., çeşitli ilan sayfalarına bakıcı ilanı verdi. Antalya'dan ilanı görerek aileye ulaşan R.K. kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyerek, yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K.'nın teklifi kabul etmesi üzerine R K., Antalya'dan Ankara'ya gelerek yaşlı kadına bakmaya başladı.Teyzesinin yaşadığı siteye yakın bir yerde oturan Oğuz Ö., daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın Canefe'ye şiddette bulunduğunu gördü. Görüntüde, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına bardakla yemek yedirdiği sırada tokat attığı, yine bardakla ağzına vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., karakola giderek şikayette bulundu.Teyzesinin İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K., "Kamera kayıtlarından teyzemize şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Bakıcı gözaltına alındı. Bakıcı, inkar etti" dedi.