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’de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı

’de önceden altyapısı hazırlanan “İl Salgın Denetim Merkezi”, İçişleri Bakanlığının “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelgeyle faaliyete başladı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
Valılık bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi'nde 80-100 gezici salgın uyarı ekibi ve 10-15 de uzman denetim ekibi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına vatandaşlar ve iş yerlerinin uyup uymadığını kontrol edecek. Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilecek. Ekipler, denetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından ses ve görüntü kaydı da yapabilecek. "Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli", pilot olarak Kırıkkale'de başlatıldıktan sonra diğer illerde de yaygınlaştırılacak.

KIRIKKALE PİLOT İL
Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, kısıtlama süreçlerinde denetimin tek boyutlu olduğunu söyledi. Kısıtlamaların kalktığı dönemden sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Aslantaş, "Kırıkkale pilot il seçildi. Yeni denetim sisteminde kademeli denetim anlayışı geliştirildi. Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlki uyarıcı, ikincisi ise uzman denetim ekibi şeklinde olacak" dedi. Aslantaş, uyarıcı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini belirterek, Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde geliştirdiği her sektöre ait ayrıntılı bir kılavuzun olduğunu dile getirdi.

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Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
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