Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı

Valılık bünyesinde112 AcilÇağrı Merkeziiçerisinde oluşturulan İl SalgınDenetim Merkezi'nde 80-100 gezicisalgın uyarı ekibi ve 10-15 deuzman denetim ekibi, İl UmumiHıfzıssıhha Kurulu kararlarınavatandaşlar ve iş yerlerininuyup uymadığını kontrol edecek.Denetlenen iş yerleri, şehiriçi toplu taşıma araçları, taksilerve kişilerin isim, adres, zaman,varsa ihlalin mahiyeti ve diğerbilgileri, oluşturulan merkeziveri tabanına kaydedilecek.Ekipler, denetimlerde şeffaflıkve hesap verilebilirlik bakımındanses ve görüntü kaydı da yapabilecek."Koronavirüs İl DenetimUygulaması Modeli", pilot olarakKırıkkale'de başlatıldıktan sonradiğer illerde de yaygınlaştırılacak.Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, kısıtlama süreçlerinde denetimin tek boyutlu olduğunu söyledi. Kısıtlamaların kalktığı dönemden sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Aslantaş, "Kırıkkale pilot il seçildi. Yeni denetim sisteminde kademeli denetim anlayışı geliştirildi. Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlki uyarıcı, ikincisi ise uzman denetim ekibi şeklinde olacak" dedi. Aslantaş, uyarıcı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini belirterek, Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde geliştirdiği her sektöre ait ayrıntılı bir kılavuzun olduğunu dile getirdi.