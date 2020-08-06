Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı

Valılık bünyesinde
112 Acil
Çağrı Merkezi
içerisinde oluşturulan İl Salgın
Denetim Merkezi'nde 80-100 gezici
salgın uyarı ekibi ve 10-15 de
uzman denetim ekibi, İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına
vatandaşlar ve iş yerlerinin
uyup uymadığını kontrol edecek.
Denetlenen iş yerleri, şehir
içi toplu taşıma araçları, taksiler
ve kişilerin isim, adres, zaman,
varsa ihlalin mahiyeti ve diğer
bilgileri, oluşturulan merkezi
veri tabanına kaydedilecek.
Ekipler, denetimlerde şeffaflık
ve hesap verilebilirlik bakımından
ses ve görüntü kaydı da yapabilecek.
"Koronavirüs İl Denetim
Uygulaması Modeli", pilot olarak
Kırıkkale'de başlatıldıktan sonra
diğer illerde de yaygınlaştırılacak.
KIRIKKALE PİLOT İL
Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, kısıtlama süreçlerinde denetimin tek boyutlu olduğunu söyledi. Kısıtlamaların kalktığı dönemden sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Aslantaş, "Kırıkkale pilot il seçildi. Yeni denetim sisteminde kademeli denetim anlayışı geliştirildi. Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlki uyarıcı, ikincisi ise uzman denetim ekibi şeklinde olacak" dedi. Aslantaş, uyarıcı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini belirterek, Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde geliştirdiği her sektöre ait ayrıntılı bir kılavuzun olduğunu dile getirdi.