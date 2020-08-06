Lastiği patlayan minibüs takla attı: 3’ü ağır, 12 yaralı

Ankara'da, lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Kızılcahamam kavşağında meydana geldi. Düğün için İstanbul'dan Van'a giden ailenin bulunduğu İbrahim Teymur yönetimindeki 3minibüs, lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak takla attı. Hurda yığınına dönen minibüsün sürücü İbrahim Teymur ile aynı aileden 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara ve Kızılcahamam'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Elife, Salih Kayra (19) ve İhsan Teymur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.