Özbalta aranıyor!

FF 1. Lig'de Keçiörengücü'nün başında kısıtlı kadroyla iyi bir iş çıkaran 41 yaşındaki genç teknik direktör Serkan Özbalta, başarısıyla takdir topladı. TFF 1. Lig'de bazı takımların radarına giren genç çalıştırıcıya 2 takımdan teklif geldiği öğrenildi.Genç teknik adamın acele davranmadığı ancak yeni sezon başlamadan kendisini isteyen bir kulüpte karar kılması bekleniyor.