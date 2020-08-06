Özbalta aranıyor!

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FF 1. Lig'de Keçiörengücü'nün başında kısıtlı kadroyla iyi bir iş çıkaran 41 yaşındaki genç teknik direktör Serkan Özbalta, başarısıyla takdir topladı. TFF 1. Lig'de bazı takımların radarına giren genç çalıştırıcıya 2 takımdan teklif geldiği öğrenildi. Erzurumspor'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı olan Keçiörengücü, Özbalta yönetiminde ligi sezonun 3. bölgede de en fazla pas ve en fazla başarılı pas yapan takımı olarak bitirdi.
Genç teknik adamın acele davranmadığı ancak yeni sezon başlamadan kendisini isteyen bir kulüpte karar kılması bekleniyor.