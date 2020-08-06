Üreticiden tüketiciye ‘köylü pazarı’

Pandemınedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgahlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan Köylü Pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor. Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri, komisyonsuz şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor. Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için tedbirin alındığı Köylü Pazarında, doğal ve organik ürünler sunuluyor.Köylü Pazarında üreticilerin aracısız olarak ürünlerini vatandaşlara direk ulaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Köylü Pazarı sayesinde hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünler tüketiyor. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan hemşehrilerimize sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve ve yeşillikler satılıyor. Köylülerimizin emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'' dedi.