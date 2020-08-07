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’na atılan atıklar temizleniyor

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Ankara Çayı’na atılan atıklar temizleniyor
KURBAN atıklarının ve çöplerin dere yatakları, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını tıkadığı yönündeki uyarılara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkların temizliği için yoğun mesai harcanıyor. Çevre kirliliği ve kötü kokular nedeniyle harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara Çayı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ankara Çayı'nda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi.
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Ankara Çayı’na atılan atıklar temizleniyor
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