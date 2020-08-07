Ankara Kent Konseyi Tuz Gölü için devrede

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı'nda incelemelerde bulundu. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Ankara Kent Konseyi, Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı. Ankara'nın tanıtılmasına yönelik hazırlanan projelere destek veren Ankara Kent Konseyi, ilçe ilçe gezerek başkentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.