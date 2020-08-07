Çubuk’ta turşu kurma sezonu başladı

Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde çalışan kadınlarla, kalibrasyon makinesinden geçirilen salatalıkları hijyenik ortamda yıkayan ve iğneleyen Demirbaş, cam kavanoza turşu kurdu. Demirbaş, turşunun ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu gıdanın faydalarının pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve sirkeyle hazırlanan suyunda saklı olduğunu anlatan Demirbaş, şöyle devam etti: "Turşularımız ilçemizin topraklarında ve insanımızın emekleriyle yetişen sebzelerden kuruluyor. Salatalıklar toplanarak tarladan getiriliyor. Burada temizlenerek iğneleme işleminden geçiriliyor. Defne yaprağı, sarımsak, dereotu, karabiber, tuz ve sirke katarak turşumuzu kuruyoruz. Sirkeyle kurulan turşu hem daha sağlıklıdır hem de daha güzel olur."