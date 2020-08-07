Genç hocanın tecrübeli ekibi

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör İlker Püren dün ilk idman sonrası soruları yanıtladı. Kulübün kurumsal bir yapısı olan yapı içerisinde çalışmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Püren, "Oturmuş bir yapı, oyun düzeni ve sistemi var. Gençler iyi kanalize olmuş, gelişmekte ve geliştirebileceğimiz oyuncu sayısı çok fazla" dedi. Teknik heyette bulunanların kendisi için çok değerli olduğunu belirten Püren, "Sadece burada bizimle olsunlar diye getirdiğim arkadaşlar değil. Bizi kırmayarak bizimle çalışmayı kabul ettiler" diyerek şunları söyledi



AKSOY TÜRK FUTBOLUNA MAL OLMUŞ

"ALTAN Aksoy, Türk futboluna mâl olmuş, Ahmet Cingöz yıllarca profesyonel futbol oynamış ve üst liglerde hocalık yapmış. Mustafa İşçelebi'nin Ankaragücü'nde, Ankaraspor'da ve Adana Demirspor'da deneyimleri var. Bence Türkiye'deki en iyi analizcilerden. Eser, Pamukkale Üniversitesi mezunu kendisini geliştiren bir arkadaşımız. Nail yıllarca bu liglerde çalışmış, çok tecrübeli ve karakter olarak üst düzey. Uyum içerisinde güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum."