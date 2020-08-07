Pursaklar’da tohumlar mahsule döndü

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Başkan Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele ve normalleşme süreciyle beraber Pursaklar'daki çiftçinin son durumu konusunda hasat alanına giderek bilgi alıyor, biçilen ekinlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinde üretim ve verimliliğin arttırılması için Belediye Başkanı Çetin, çiftçilerin taleplerini yerinde dinledi.