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Yaralı patron da hayatını kaybetti

’da, eşi ’u (36) öldüren ’un tabancayla vurarak ağır yaraladığı istasyonu sahibi Başyürege de hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Yaralı patron da hayatını kaybetti
ÖNCEKI gün, Yenimahalle'deki Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana gelen olayda, Bekir Akbulut, benzin istasyonunun kafeteryasında çalışan eşi Dilek Akbulut ile benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege'ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tabancayla ateş açtı. Dilek Akbulut, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Akif Başyürege hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Başyürege, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah karşı hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Bekir Akbulut, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖZBEKİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

ÖTE yandan 3 çocuk annesi Dilek Akbulut'un Özbek asıllı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Akbulut'un Özbekistan'da yaşayan ailesinin cenazeyi almak için Ankara'ya geleceği ve kızlarını kendi ülkelerinde toprağa vereceği öğrenildi
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Yaralı patron da hayatını kaybetti
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