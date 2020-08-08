A.gücü ligi çapalayacak

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ezonu teknik direktör İbrahim Üzülmez ile tamamlayan ancak küme düşmenin kaldırılması ile bir alt lige dönmekten kurtulan Ankaragücü'nde yönetim yeni isimlerle ve yeni heyecanlarla gelecek sezon korku yaşamak istemiyor. Gelecek sezon küme düşme hattından uzak kalarak daha rahat bir lig dönemi geçirmek isteyen sarı-lacivertliler Fuat Çapa ile büyük ölçüde anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başına geçmesinin ardından İstanbul ekibini seri galibiyetlere götüren ve kariyerinin de en iyi dönemini geçiren Çapa, A.Gücü ile birlikte yeni bir dönemin kapılarını açmanın hesapları içinde. Kasımpaşa'nın başında çıktığı 14 maçta 1.93 puan ortalaması yakalayan ve kariyerinin de en iyi puan ortalamasına ulaştığı dönem sonrasında Çapa da A.Gücü'ne sıcak bakıyor. Başkan Fatih Mert ile Fuat Çapa'nın görüşmelerinde büyük yol kat ettiği
ve iki tarafın detaylar üstünde konuştuğu öğrenildi.
TARAFTARA GÜVENIYOR
FUAT Çapa'nın A.Gücü ile yaptığı görüşmelerde takımın yapısı ve gelecek planları da yer alıyor. Deneyimli teknik adamın Süper Lig'de uzun süreli bir kontrat istediği ve günü kurtarmak adına adım atmayacağı öğrenildi. Başkent ekibinin etkili taraftar yapısı nedeniyle daha iyi yerlere geleceğine inanan Çapa, bu nedenle de sarı-lacivertlilere bir hayli sıcak.