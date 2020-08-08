A.gücü ligi çapalayacak

ezonu teknik direktör İbrahim Üzülmez ile tamamlayan ancak küme düşmenin kaldırılması ile bir alt lige dönmekten kurtulan Ankaragücü'nde yönetim yeni isimlerle ve yeni heyecanlarla gelecek sezon korku yaşamak istemiyor.Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başına geçmesinin ardından İstanbul ekibini seri galibiyetlere götüren ve kariyerinin de en iyi dönemini geçiren Çapa, A.Gücü ile birlikte yeni bir dönemin kapılarını açmanın hesapları içinde. Kasımpaşa'nın başında çıktığı 14 maçta 1.93 puan ortalaması yakalayan ve kariyerinin de en iyi puan ortalamasına ulaştığı dönem sonrasında Çapa da A.Gücü'ne sıcak bakıyor.ve iki tarafın detaylar üstünde konuştuğu öğrenildi.TARAFTARA GÜVENIYORFUAT Çapa'nın A.Gücü ile yaptığı görüşmelerde takımın yapısı ve gelecek planları da yer alıyor. Deneyimli teknik adamın Süper Lig'de uzun süreli bir kontrat istediği ve günü kurtarmak adına adım atmayacağı öğrenildi.