ANKESOB’tan kişisel sorumluluk vurgusu

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri tarafından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında; maske zorunluluğu ile sosyal mesafe uygulaması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin farkındalığı artırmak için esnaf ve sanatkar işletmelerine denetim ve uyarı ziyaretlerinde bulunuldu. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarlara Koronavirüsle mücadelede 'bireysel sorumluluk' uyarısı yaparak, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.