Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri ANKESOB’tan kişisel sorumluluk vurgusu

’tan kişisel sorumluluk vurgusu

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
ANKESOB’tan kişisel sorumluluk vurgusu
ANKARA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri tarafından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında; maske zorunluluğu ile sosyal mesafe uygulaması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin farkındalığı artırmak için esnaf ve sanatkar işletmelerine denetim ve uyarı ziyaretlerinde bulunuldu. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarlara Koronavirüsle mücadelede 'bireysel sorumluluk' uyarısı yaparak, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
ANKESOB’tan kişisel sorumluluk vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA