Jandarma Komutanı denetimlere katıldı

Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki Etimesgut Bulvarı'na gelen Çetin, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından elde ettikleri tespitlere ilişkin Çetin, şunları söyledi: "Şu anki tespitlere göre konuşuyorum ve Ankara'daki durumu konuşuyorum, bir defa milletimizin, halkımızın bu konuda bilincinin çok yüksek olduğunu, duyarlılığının çok yüksek olduğunu bu mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil halkımızın topyekûn mücadelesiyle olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, hükümetimizin aldığı tedbirler, bakanlıklarımızın uygulamalarıyla ve en önemlisi halkımızın desteğiyle Kovid-19 ile mücadele Türkiye'de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergiliyor." Orgeneral Çetin, halk otobüslerine binerek tedbirleri inceledi, otomobillerdeki vatandaşlarla sohbet etti.