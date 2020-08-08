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Katil eş çifte cinayetten tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Katil eş çifte cinayetten tutuklandı
YENIMAHALLE'DE önceki gün meydana gelen olayın ardından kaçan ve Altındağ'da yakalanan Bekir Akbulut, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Bekir Akbulut "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekir Akbulut, ifadesinde Mehmet Akif Başyürege'nin eşine gönderdiği ve eşinin de karşılık verdiği mesajlarda ilişkileri olduğunu öne sürdü. Bekir Akbulut, eşinin işe girerken patronunun 'benim kızım sayılır' dediğini, mesajları gördükten sonra inanamadığını ve iş yerine giderek bunu sormak istediğini söylediği öğrenildi. Mehmet Akif Başyürege'nin kendisine, 'doğru mesajları ben attım, ilişkimiz var. Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var, birini de ona veririm' diyerek odadan kovduğunu iddia eden Bekir Akbulut, bunun üzerine de önce Mehmet Akif Başyürege'ye, ardından da eşine ateş açarak olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi.
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Katil eş çifte cinayetten tutuklandı
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