Katil eş çifte cinayetten tutuklandı

YENIMAHALLE'DE
önceki gün meydana
gelen olayın
ardından kaçan ve
Altındağ'da yakalanan
Bekir Akbulut,
Ankara Emniyet
Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliğindeki işlemlerinin
ardından adliyeye
sevk edildi. Sulh
Ceza Hakimliğince sorgulanan
Bekir Akbulut
"tasarlayarak kasten
öldürme" suçundan
tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Bekir Akbulut,
ifadesinde Mehmet
Akif Başyürege'nin
eşine gönderdiği ve
eşinin de karşılık
verdiği mesajlarda
ilişkileri olduğunu öne
sürdü. Bekir Akbulut,
eşinin işe girerken patronunun
'benim kızım
sayılır' dediğini, mesajları
gördükten sonra inanamadığını
ve iş yerine
giderek bunu sormak
istediğini söylediği öğrenildi.
Mehmet Akif
Başyürege'nin kendisine,
'doğru mesajları ben
attım, ilişkimiz var. Sen
kim oluyorsun? 18 tane
dairem var, birini de ona
veririm' diyerek odadan
kovduğunu iddia eden
Bekir Akbulut, bunun
üzerine de önce Mehmet
Akif Başyürege'ye, ardından
da eşine ateş açarak
olay yerinden kaçtığını
söylediği belirtildi.