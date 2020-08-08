Katil eş çifte cinayetten tutuklandı

önceki gün meydanagelen olayınardından kaçan veAltındağ'da yakalananBekir Akbulut,Ankara EmniyetMüdürlüğü Cinayet BüroAmirliğindeki işlemlerininardından adliyeyesevk edildi. SulhCeza Hakimliğince sorgulananBekir Akbulut"tasarlayarak kastenöldürme" suçundantutuklanarak cezaevinegönderildi.Bekir Akbulut,ifadesinde MehmetAkif Başyürege'nineşine gönderdiği veeşinin de karşılıkverdiği mesajlardailişkileri olduğunu önesürdü. Bekir Akbulut,eşinin işe girerken patronunun'benim kızımsayılır' dediğini, mesajlarıgördükten sonra inanamadığınıve iş yerinegiderek bunu sormakistediğini söylediği öğrenildi.Mehmet AkifBaşyürege'nin kendisine,'doğru mesajları benattım, ilişkimiz var. Senkim oluyorsun? 18 tanedairem var, birini de onaveririm' diyerek odadankovduğunu iddia edenBekir Akbulut, bununüzerine de önce MehmetAkif Başyürege'ye, ardındanda eşine ateş açarakolay yerinden kaçtığınısöylediği belirtildi.