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Ormanspor parkeye iniyor

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Ormanspor parkeye iniyor
BASKETBOLDA hem erkekler hem de kadınlarda Süper Lig'de mücadele veren OGM Ormanspor, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak erkek takımı, 10-22 Ağustos'ta Ankara'da çalışacak ardından da 23-29 Ağustos'ta Bolu'ya kampa gidecek. Ankara'da 2-5 Eylül'de 4 takımlı turnuvaya katılacak olan başkent ekibi 10-12 Eylül'de ise İstanbul'da hazırlık maçları yapacak.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak OGM Ormanspor Kadın Takımı ise 10 Ağustos'ta başlayacak çalışmalarını Ankara'da sürdürecek.
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Ormanspor parkeye iniyor
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