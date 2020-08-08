Ormanspor parkeye iniyor

BASKETBOLDA hem erkekler hem de kadınlarda Süper Lig'de mücadele veren OGM Ormanspor, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak erkek takımı, 10-22 Ağustos'ta Ankara'da çalışacak ardından da 23-29 Ağustos'ta Bolu'ya kampa gidecek. Ankara'da 2-5 Eylül'de 4 takımlı turnuvaya katılacak olan başkent ekibi 10-12 Eylül'de ise İstanbul'da hazırlık maçları yapacak.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak OGM Ormanspor Kadın Takımı ise 10 Ağustos'ta başlayacak çalışmalarını Ankara'da sürdürecek.