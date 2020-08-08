Pursaklar’da kitap okumanın keyfi bamkaşka

Pursaklar Belediyesi, yenilenen Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı ile vatandaşların dinlenirken aynı zamanda okuma kültürünü daha ileriye taşımak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla ilçe sakinlerini ve özellikle gençleri okumaya teşvik eden alanlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor. Park, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik tasarlanmış bir dizi bölümlerden oluşuyor. Ayrıca oturma alanlarında önemli şairlerin sesleri ve şiirleri de parka gelen vatandaşlara tatlı bir anı bırakıyor.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı'nda yapılan yenilik ve düzenlemelerle, halkın daha ferah bir ortamda ve daha modern alanlarda vakit geçirebilmelerine de olanak sağlanıyor. Vatandaşların doğayla iç içe yemyeşil bir ortamda günün stresinden uzaklaşıp dinlenebileceği ender mekânlardan biri olan Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı modern yapısıyla da cazibe merkezi haline geldi. Parkın içerisinde çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, oturum ve yürüyüş yollarından ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlara, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanlara kadar tüm detaylar düşünülürken, yapılan düzenleme ilçenin çehresinde de önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRECEĞİZ'

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Yenilenen yüzüyle Okuma Parkı haline dönüştürerek kendine özgü rölyef, heykeller, özlü söz kitabeleri, satranç bahçe takımı, konuşan bank, ağaç altı oturma alanları, Mehmet Akif Ersoy büstü ve kaidesi ile parkımıza zenginlik kattık. Vatandaşlarımızın parkta en güzel anılarını biriktireceğinden, büyüklerimizin de en güzel zamanlarını geçireceklerinden en ufak bir şüphem yok" dedi.