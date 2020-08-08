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temizlendi pırıl pırıl oldu

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Ulus temizlendi pırıl pırıl oldu
ALTINDAĞ Belediyesi, detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle Altındağ'ı pırıl pırıl yapan temizlik ekipleri, başkentte ticaretin kalbinin attığı Ulus bölgesinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlardan ve bölge esnaflarından gelen talepleri değerlendiren temizlik ekipleri, Ulus bölgesi ve çevresindeki tüm sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları yıkandı. İlaçlama ekipleri de haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
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Ulus temizlendi pırıl pırıl oldu
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