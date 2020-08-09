Açık hava sineması etkinlikleri devam ediyor

Belediye'sinin düzenlediği açık hava sinema etkinlikleri devam ediyor. Ailelere çocukları ile kaliteli zaman geçirme imkanı sunan Gölbaşı Belediyesi "Şirinler" film gösterimi ile eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Sıcak yaz akşamlarında açık hava sineması ile renklendiren vatandaşlar özel gösterime yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla sosyal hayatın kontrollü şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Ramazan Şimşek, " Halkımızı bu zor günlerde eğlenceli aktivitelerde bir arada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar ve aileleri için özel olarak seçtiğimiz filmlerimize yoğun ilgi görmek çok güzel. Film gösterimlerimize devam edeceğiz. Gölbaşı'mız doğası, açık alanları ve parkları ile bir çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek imkanlar sunuyor. Biz de bu imkanları halkımız ile buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.