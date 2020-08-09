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Keçıören’de gecesı düzenlendı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Keçıören’de Azerbaycan gecesı düzenlendı
KEÇIÖREN Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hemşehri Geceleri'nde bu hafta Azerin konseriyle Azerbaycan Gecesi'ne ev sahipliği yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Azerbaycan bizim canımızdır. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın Tovuz'a yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyoruz" dedi. Kovid-19 tedbirleri ile düzenlenen Keçiören Belediyesi TMM Konseri Azerbaycan Gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan "Pandemi Genelgesine" göre alınması gereken tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Konser öncesinde uzaktan ateş ölçme, sosyal mesafe gözetilerek sahaya giriş- çıkış, oturma düzeni, maske kullanımı, dezenfektan üniteleri ve bilgilendirme afişleriyle konser alanı donatıldı. Konser alanında yoğunluk oluşmaması için "online ücretsiz bilet" sistemi kullanılarak alanın kapasitesinden fazla kişinin konser alanına girmemesi sağlandı
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Keçıören’de Azerbaycan gecesı düzenlendı
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