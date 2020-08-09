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’de karantinadaki kişilere evlerinde kontrol

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Kırıkkale’de karantinadaki kişilere evlerinde kontrol
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri konulu genelgesi kapsamında Kırıkkale'de izolasyona tabi tutulanlar, polis ve bekçilerce kontrol edildi. Koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni yöntemler için pilot il seçilen Kırıkkale'de kolluk görevlileri, evde gözetim altında bulunan koronavirüs hastalarını kontrol ediyor. Gün içerisinde belirlenen adreslere giden ekipler, ev karantinasındaki kişilerin hem izolasyon kurallarına uymasını sağladı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgede, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyumlarının valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince takip edileceği ve bu kişilerin sıklıkla denetleneceği belirtilmişti.
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Kırıkkale’de karantinadaki kişilere evlerinde kontrol
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