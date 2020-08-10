‘2021 Tokyo için startı verdik'

Antalya'da milli takım sporcularıyla kampta bulunan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksörlere olan güveni vurguladı. Türk boksunun son yıllarda büyük bir çıkışta olduğunu dile getiren Gözgeç, "Dünyanın en genç takımıyız. Bütün spor dalları içerisinde Türkiye'de en genç milli takımlardan biriyiz.2021'de Tokyo'da boks Türkiye'nin yüzünü güldürecek" dedi. Gözgeç, Olimpik Boks Milli Takımı'nın, 2020 Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında uzun bir süre sonra Antalya'da kampa girerek Tokyo için çalışmalara başladığını aktardı.