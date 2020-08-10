Angelo artık Gençler’de!

Süper Lig'deki başkent temsilcisi Gençlerbirliği, savunmaya takviye yaptı. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hes Kablo Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Antalyaspor'un 34 yaşındaki stoperi Diego Angelo ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Antalyaspor ve Kayserispor'da 29 maçta görev alan 34 yaşındaki stoper 3 gol ile 2 asist kaydetti.
2010-2011 sezonundan bu yana kariyerini Türkiye'de sürdüren Brezilyalı savunmacı, ülkemizde Eskişehirspor, Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor'da oynadı.