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Angelo artık Gençler’de!

2010 yılından bu yana futbol kariyerine ’de 3 farklı kulüpte devam eden 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Gençlerbirliği kulübü ile anlaşmaya vardı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Angelo artık Gençler’de!
Süper Lig'deki başkent temsilcisi Gençlerbirliği, savunmaya takviye yaptı. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hes Kablo Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Antalyaspor'un 34 yaşındaki stoperi Diego Angelo ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Antalyaspor ve Kayserispor'da 29 maçta görev alan 34 yaşındaki stoper 3 gol ile 2 asist kaydetti. 2010-2011 sezonundan bu yana kariyerini Türkiye'de sürdüren Brezilyalı savunmacı, ülkemizde Eskişehirspor, Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor'da oynadı.
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Angelo artık Gençler’de!
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