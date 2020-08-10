Böyle giderse rakamlar 1500’e doğru tırmanır

Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde tatil beldelerinde kurallara uyulmadığını gözlemlediklerini söyledi. İlhan, özellikle plajlarda fiziksel mesafeye uyulmadığını ve maske takılmadığını gördüklerini belirtti. İlhan, insanlarda, 'Denizde koronavirüs bulaşmaz' diye yanlış algı olduğunu belirterek, "Oysa denizde de koronavirüs bulaşabilir. Denizde insanlar suya girdiği için öksürük, aksırık çok oluyor. Bu sırada eğer fiziksel mesafeye uyulmazsa bir koronavirüs hastası suyun içindeyse ve öksürürse diğer kişilere bulaş olabilir. Kumsalda insanlar denizden çıkıyor ve fiziksel mesafeye uymadan oturuyorlar. İstanbul'dan, Ankara'dan, belki de salgının daha yoğun olduğu yerden insanlar orada bulunuyor. Oralarda bir başka risk daha var" dedi.