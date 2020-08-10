Çocuklar okulda kurallara uyar

Uzman psikolog Esra Taşdemiroğlu, "Kontrollü sosyal hayat ile birlikte çocuklar maske ve dezenfektan kullanımı ile öz bakım becerilerini çok iyi öğrendiler. Çocukların bu süreçte sosyal bir algısı oluştu ve süreci somutlaştırdılar. O anlamda da okulun içine girdikleri zaman çok daha rahat uyum sağlayacaklarını ve kuralları uygulayabileceklerini düşünüyorum" dedi. Taşdemiroğlu, çocukların kaygı ile baş etmede yetişkinlere göre daha iyi olduklarını söyledi. Bu süreçte okula başlamakta zorlanan öğrencilerin bile okula karşı büyük özlem duyduklarını belirten Taşdemiroğlu, çocukların uzun süre arkadaş ortamlarından ve kendi özel alanlarından uzak kaldıklarını kaydetti. Anne ve babaların pandemi süreci ile ilgili kaygı yaşadıklarını dile getiren Taşdemiroğlu, "Alınacak tedbirler çok önemlidir. Ailelerin takip etmesi, gözlemlemeleri oldukça önemli" dedi.