Halkbank güzel başladı

Yenı sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Haliliye Belediyespor'la dostluk maçında karşı karşıya geldi. Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonunda oynanan müsabaka Halkbank'ın 3-0 galibiyetiyle sona erdi. COVID-19 tedbirlerinin tavizsiz olarak uygulandığı karşılaşmanın setleri 25-19, 25-20, 25-19 sona erdi. Toplam 1 saat 19 dakika süren müsabakada Halkbank çok etkili servis attı, savunma, servis karşılama ve atakta çok gayretli oynadı. Ev sahibi Halkbank'ta Efe Bayram 19, Hernandez 9, Alexander Berger 9, Oğuzhan 5, Faik Samed 4, Brett Walsh 2, Ediz Kaan ve Fatih 1 sayı kaydetti. Haliliye Belediye'de Yosvany Hernandez 17, Bisset Yordan 13 sayılık katkı yaptı.