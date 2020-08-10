Kırıkkale balı 10 çeşit bitkiden elde ediliyor

Arılarınçiçeklerden, meyve tomurcuklarından, yuttukları nektarın, invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal; öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılıyor. İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile çocukların gelişiminde faydalı olan bal, kanseri önleyerek vücuttaki zararlı mikropları kırıyor.Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde de kullanılan ve 'bin derde deva' olarak bilinen balın bu sezon yapılan hasadı da başladı. Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Kılıçlar Bal Ormanı'nda arıcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Aydın Payar, lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi birçok bitkiden elde edilen balın her derde deva olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 yıldır arıcılık işiyle uğraştığını anlatan Payar, "Balımız çok kaliteli, sıfır şeker. Her derde deva. Özellikle ben şeker hastalarına tavsiye ediyorum. Özellikle ediyorum çünkü şeker hastaları bal yiyemiyor şekerleri yükselecek diye. Bizim balımızda öyle bir şey yok. Ben garanti veriyorum. Şeker yükselirse de ben 50 kilogram bedava bal vereceğimi söylüyorum" dedi.