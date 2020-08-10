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’de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kaza, KırıkkaleÇorum D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ç. idaresindeki 45 DR 437 plakalı otomobil, seyir halinde ilerleyen Ayhan G'nin kullandığı 71 DF 940 Fiat marka otomobile arakadan çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken, diğer otomobildeki yolculardan 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI IYI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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