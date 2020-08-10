Mamak’ta online santur konseri

MamakBelediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında online olarak yayınlanan konserle ünlü Santuri Sedat Anar sevenleriyle buluştu. Mamak Belediyesi Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser, Mamak Belediyesi ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 12 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü santuri Anar, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla Türk Tasavvuf Müziği ve Anadolu Müziğini, doğu ve batı tınılarıyla muhteşem şekilde birleştiren Sedat Anar'ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri büyüledi.