Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi

Ankara'nınilk ve tek interaktif sanat ve sosyal medya müzesi olan "Rooms Ankara" isimli fotoğraf çekilme mekanı, özellikle sosyal medya hesaplarını renklendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşletme sahibi 25 yaşındaki iç mimar Mustafa Alıç'ın 8 ay önce açtığı bu mekanda kişiler, sevdikleriyle 21 farklı odada çeşitli konseptlerde fotoğraf arşivi oluşturarak eğlenceli anlar yaşayabiliyor. Alıç, böyle bir mekanın oluşmasında tasarıma ilgisinin neden olduğunu belirtti. İnsanların bu mekana gelip kendi sosyal medya hesaplarını renklendirdiğini dile getiren Mustafa Alıç, şöyle konuştu:Kişiler burada hatıra fotoğrafları çekilebiliyor. Sevgilisiyle, nişanlısıyla, eşiyle, ailesiyle gelenler oluyor, hamile, doğum, doğum günü, düğün gibi özel günler için geliyorlar. Yani burası her alanda herkese uygun. Hafta sonları genellikle izin günü olduğundan aileler de yoğun ilgi gösteriyor.21 odada 100'e yakın poz alanını var. Bu 100'ü, 100 binler yapmak çok basit, açı, ışık gibi şeyler çok basit değiştirilebilir. Ayrıca burada etkinlik alanlarımız da bulunuyor, müşterilerimizin isteği doğrultusunda o alanları onların istediği dekorlarla süsleyerek burada güzel vakit geçirmelerini sağlayabiliyoruz.Pandemiden sonra randevu sistemine geçtik. Çünkü insanların sağlığını önemsiyoruz. Bununla ilgili gerekli dezenfektan işlemlerimizi yapıyoruz.Özellikle kadınlar tek kıyafetle fotoğraf çekilmek istemiyor doğal olarak ve valizle gelen oluyor. Ben buraya 2-3 valizle geleni bile gördüm. Genelde burada çekilen fotoğrafların yüzde 90'ı sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.