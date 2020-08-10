Tulumtaş Mağarası turist kazandıracak

GölbaşıBelediye Başkanı Ramazan Şimşek Tulumtaş Mağarası'nın turizm faaliyetlerine sağlayacağı katkılar ile ilgili bilgi verdi. Yapılacak yenileme çalışmaları ile Ankara'da turizm çalışmalarının gözle görülür bir oranda değişeceğini belirten Başkan Ramazan Şimşek, Ağustos ayı meclis toplantısında proje detaylarının paylaşılacağını belirtti. 467 metrekare yapı alanına sahip Tulumtaş Mağarası içerisinde kafe, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı, bilet gişesi mescit ve tuvalet yapılacağını belirten Başkan Ramazan Şimşek, " 500 metrekare büyüklüğünde otopark alanına 2 otobüs, 9 otomobil park edebilecek kapasitede. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu doğal dokusu bozulmadan genişletilerek yürüyüş alanları eklenmiştir. Mağaranın içerisinde bulun 91,5 metre uzunluğundaki bu yol seyir alanı olarak da değerlendirilmektedir" dedi.