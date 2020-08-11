Keçiören’de katlı otopark inşaatı devam ediyor

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İnşa ettiğimiz otoparkımız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği de taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak" dedi. Altınok otopark hakkında şu bilgileri de verdi:Çalışmalar sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor.Büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız kalaba kent meydanındaki trafiği büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek.Otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak.Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek.Otopark, elektronik "Dolu-Boş" sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek.Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak.